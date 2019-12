L’Albenga fallisce il sorpasso e resta “a terra”. Sestri Levante campione d’inverno

Cala il sipario sul 2019 di Eccellenza, che laurea il Sestri Levante campione d’inverno. I corsari infatti si impongono nel big match di giornata sulla diretta concorrente Albenga. Gli ingauni forse avrebbero dovuto vedere dei neri presagi nel guasto all’autobus che stava portando la squadra ponentina a Sestri Levante e che ha costretto il direttore di gara a posticipare di mezzora l’inizio dell’incontro.

All’Albenga questa volta costa caro un primo tempo giocato sotto tono. Se a Busalla aveva recuperato con un’incredibile rimonta, con i rossoblù non va così. Croci si prende sulle spalle la sua squadra e prima la sblocca al 34° su bel lancio in verticale di Buffo, poi al 42° va a raddoppiare mettendo al sicuro il parziale. Nel secondo tempo l’Albenga prova a partire forte, ma i levantini contengono e con esperienza vanno a replicare con Selvatico che al 60° la chiude virtualmente per 3-0 che sostanzialmente chiude i conti. A segno ancora Marquez che entra a gara in corso e accorcia in pieno recupero per l’Albenga che chiude al terzo posto comunque a 3 punti dai levantini.

... » Leggi tutto