Lutto a Savona, si spegne a 77 anni l’artista Giorgio Moiso

Savona. Lutto nel mondo dell’arte savonese per la morte del maestro Giorgio Moiso. Il celebre pittore è scomparso oggi all’ospedale San Paolo di Savona, all’età di 77 anni. Lascia i figli Roberto, Michele e Martino.

Nato a Cairo Montenotte il 13 febbraio 1942, aveva mosso i primi passi nel mondo dell’arte grazie al pittore Carlo Leone Gallo. Accanto alla passione per la pittura aveva coltivato quella per la musica, studiando come batterista sotto la guida di Gino Bocchino.

