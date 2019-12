Maltempo, Anas: «Chiusa la strada statale 1 “dei Balzi Rossi” a Ventimiglia»

Imperia. Prosegue senza sosta l’attività di Anas nel nord-ovest della penisola, duramente colpito dall’intensa ondata di maltempo che ha causato disagi locali alla circolazione per lo smottamento dei versanti e per l’apporto consistente di neve sulle tratte di montagna. La mobilitazione di uomini e mezzi Anas è rimasta attiva per tutto il fine settimana consentendo di ripristinare la circolazione in breve tempo lungo tratti localizzati.

Permane inoltre la chiusura in territorio francese del proseguimento oltre il confine di Stato della strada statale 1 Dir “dei Balzi Rossi”, a Ventimiglia, interdetto al traffico delle autorità francesi all’altezza di ponte San Ludovico.

... » Leggi tutto