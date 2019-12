“Natale dello sportivo 2019″, il Sindaco di Vallebona consegna le ‘ciotole della benemerenza dello sport europeo’

Vallebona. Questa mattina, presso la sede dell’Asl 1 imperiese a Bussana di Sanremo, in occasione dell’iniziativa ‘Natale dello sportivo 2019 – sport, salute, inclusione e benessere’ sono stati consegnati dei riconoscimenti a persone ed associazioni del territorio che si sono distinte in questi ambiti. L’evento organizzato dalla vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, con il presidente Lupattelli, ACES Europe, e la Community Arco del Benessere con il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi (Comune capofila), ha ‘consegnato le ‘ciotole della benemerenza dello sport europeo’.

La Community del Benessere ha individuato tre figure: per lo sport i giovani maestri di tennis Loris Lauro ed Ambra Cantarelli, per l’inclusione gli Sbandati del Borghetto nelle persone di Diandra De Franco, Luca Anghinoni, Claudia Lorenzi e Tiziana Sasso. Per il benessere la dott.ssa Raffaella Rognoni, professional coach PCC.

