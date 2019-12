Pietra Ligure, al via il restyling del lungomare: pronto il senso unico da levante a ponente

Pietra Ligure. “Con l’inizio del nuovo anno prenderanno il via i lavori di sistemazione e riqualificazione di Via Don Giovanni Bado (lungomare) e di Via della Libertà che doneranno ad entrambe le aree oggetto d’intervento un’immagine nuova e restituiranno alla città due zone dalla “cifra” stilistica completamente rinnovata, pienamente fruibili e capaci di funzionare da volano per un forte rilancio e un significativo salto di qualità sia delle zone specifiche che dell’intera città”. A comunicarlo è l’amministrazione comunale di Pietra Ligure guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi.

Spiegano dal comune: “Per ciò che concerne il lungomare Don Giovanni Bado, l’intervento riguarderà la riqualificazione dell’intera area a monte, con la ricostruzione del marciapiede e la sistemazione ex novo delle aree verdi”.

