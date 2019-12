Regionali 2020, il centrosinistra prepara l’alleanza col M5S: “Entro gennaio il candidato”

Liguria. Il centrosinistra al lavoro in vista delle prossime elezioni regionali: entro gennaio un programma definitivo e un candidato che sia in grado di trovare anche il consenso del Movimento 5 Stelle, senza escludere il dialogo col movimento delle sardine. Sono gli obiettivi del ‘campo progressista’ che riunisce le principali forze del centrosinistra coalizzate contro Giovanni Toti e il centrodestra per le regionali del 2020.

Parteciperanno Pd, Linea Condivisa, Articolo Uno, Italia Viva, Possibile, E’ Viva, Sinistra Italiana, Socialisti Italiani, Verdi, Centro Democratico, Italia in Comune e Lista Crivello mentre Siamo Europei è al momento l’unica formazione del centrosinistra che esclude a priori la possibilità di un dialogo con il M5S.

