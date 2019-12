Strade provinciali, altra giornata sopralluoghi tra chiusure e lavori in corso

Provincia. E’ stata un’altra giornata di sopralluoghi, verifiche tecniche e riunioni per fare il punto sulla difficile situazione delle strade provinciali ancora colpite dall’ultima ondata di maltempo nel savonese.

Oltre ai due collegamenti ancora chiusi dalla precedente allerta rossa di fine novembre, ovvero la SP 17 a Rialto e la SP 542 a Pontinvrea, ad ora sono 10 i tratti di strada chiusi alla viabilità: la Sp 2 nel tratto di Albisola dopo la seconda frana di ieri (la prima si era verificata tra Stella e la frazione di Ellera), per la quale si prevede tempi lunghi per una riapertura a seguito della situazione del versante interessato dallo smottamento, e la Sp 15 tra Bormida e Pallare per una frana della corsia a valle, nella quale sono proseguiti i primi interventi anche oggi e che si spera di riaprire entro l’anno.

