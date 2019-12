Apre al traffico la “bretella dei Meceti” di Loano

Loano. Ha aperto ufficialmente oggi la cosiddetta “bretella dei Meceti”, il bypass stradale che consente ai veicoli (specialmente quelli di maggiori dimensioni) di raggiungere la frazione di Verzi e la sua area artigianale aggirando la strettoia che si trova proprio in corrispondenza di via Meceti a Loano.

Per l’amministrazione comunale di Loano l’apertura di oggi rappresenta il “coronamento” di un lungo inter progettuale e politico-amministrativo. Il sindaco Luigi Pignocca spiega: “L’apertura al traffico di quella che è da tutti conosciuta semplicemente come ‘bretella dei Meceti’ è per la nostra città un risultato molto importante. Oggi portiamo a compimento un progetto che ha preso avvio nel lontano 2009 ma che ha origine ancora più indietro nel tempo”.

