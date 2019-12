Natale, sulle tavole liguri vincono i menù della tradizione

Con la Vigilia di Natale parte la corsa ai fornelli per quasi 8 italiani su 10, che hanno scelto di consumare i pasti delle feste a casa propria o con amici e partenti, riscoprendo i piatti tipici della tradizione, che in Liguria spaziano da quelli di mare per la cena della Vigilia, fino al trionfo della carne per l’intramontabile pranzo di Natale.

Quest’anno, secondo un’analisi di Coldiretti/Ixe’, la spesa a famiglia per imbandire le tavole del Natale ha subito un aumento del 9% (media di 98 euro a famiglia) rispetto allo scorso anno, aumento spinto anche dalla maggiore attenzione nella scelta di materie prime di qualità per la preparazione casalinga dei pasti principali delle feste, con uno storico ritorno al “fai da te” che non si registrava da oltre cinquanta anni.

