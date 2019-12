Ospedaletti alla prova della foto dell’anno, in 110 per lo scatto con il drone

Ospedaletti. Hanno risposto in 110 per lo scatto aereo dell’anno, l’iniziativa promossa dal neonato gruppo Ospe Young, un comitato spontaneo di giovani del paese che si sta dando da fare per portare eventi per i ragazzi nella cittadina delle rose. La foto, scattata con l’ausilio di un drone, è stata realizzata lo scorso sabato sul lungomare. I residenti, di ogni età, erano stati invitati dal Comune a formare una scritta umana gigante di Ospedaletti. All’evento ha partecipato l’assessore Giacomo De Vai.

La prossima iniziativa per i giovani è prevista per venerdì 27 dicembre quando, alle 21:30, presso l’ex scalo merci “La Piccola” si terrà la prima edizione della discoteca dei ragazzi.

