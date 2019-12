Promozione del territorio, nasce l’azienda speciale ‘Riviere di Liguria’

Regione. Nasce dalla fusione di Blue Hub e Promoriviere, avvenuta in questi giorni, “Riviere di Liguria”, la nuova azienda speciale braccio operativo della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Azioni di sostegno alle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del turismo e del florovivaismo. Attività di promozione dell’economia del mare con particolare riferimento a nautica, cantieristica, tecnologie marine e maricoltura. Organizzazione di corsi e iniziative per sostenere il mercato del lavoro. Assistenza in materia di bandi europei, nazionali e regionali. Sono questi, in riassunto, i principali compiti che andrà a svolgere la nuova azienda.

... » Leggi tutto