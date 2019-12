Rugby: i risultati dell’ultimo fine settimana del 2019

Savona. Nel primo fine settimana invernale, ed ultimo del 2019, fa eco in Serie A l’affermazione di misura della Pro Recco sul coriaceo Parabiago (nella foto), che così rimane appigliata alle big del girone, mentre il Cus Genova subisce la sesta sconfitta stagionale rendendo sempre più precaria la propria situazione in classifica.

Buone nuove dal Fontanassa con un Savona che ha fermato il Cus Pavia mentre l’Union Riviera che ha vinto a Recco. Per l’accesso ai playoff sono quindi favorite Pavia, Savona ed Amatori Genova. In C2 lo Spezia viaggia a cento all’ora e la corsa per i primi due posti disponibili per la fase promozione è ancora del tutto aperta.

... » Leggi tutto