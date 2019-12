Seconda Categoria: la San Filippo ferma la rincorsa del Cervo, il Borgio Verezzi vince in trasferta

Albenga. Atletico Argentina e Oneglia proseguono nella loro corsa nelle prime due posizioni del girone A di Seconda Categoria; al terzo posto c’è l’aggancio della San Filippo Neri al Cervo.

La partita tra gli albenganesi e i gialloneri è andata in scena al Riva in chiusura di giornata. I gialloneri sono arrivati all’appuntamento forti di sette risultati utili consecutivi, dei quali sei successi. Ma hanno trovato di fronte una San Filippo molto motivata, decisa a dire ancora la sua nella lotta per il vertice. I giallorossi guidati da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino si sono imposti per 1-0, segnando il gol decisivo con Tomao nel secondo tempo.

