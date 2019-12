Serie C: la Normac in vetta da sola. Savonesi tutte KO nell’ultimo turno del 2019

Savona. Il 2019 della Serie C di pallavolo femminile si è chiuso con la Normac sola in testa, dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Lunezia. La decima giornata ha anche visto perdere tutti i team della provincia di Savona.

Le genovesi, allenate da Paolo Repetto e capitanate da Francesca Montinaro, hanno avuto la meglio sulle dirette rivali al Palamaragliano. Tre a zero, pur con le squadre sempre vicine nei parziali. La vittoria vale i tre punti di margine in classifica e Capodanno in solitaria.

... » Leggi tutto