Treni, per quattro giorni Liguria tagliata in due. Toti: “Disagi limitati per turisti e pendolari”

Liguria. Per pendolari e turisti i disagi ci saranno ma saranno “organizzati nel miglior modo possibile”. Lo assicurano il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore Gianni Berrino dopo aver fatto il punto con Trenitalia sui quattro giorni di chiusura della ferrovia a Pegli per la demolizione del cavalcavia di via Martiri della Libertà, dal pomeriggio del 26 dicembre (a partire dalle 16.00) fino all’alba del 30 dicembre, quando il servizio tornerà regolare.

“Saranno giorni difficili per modo di dire, siamo certi che i numeri e le capienze dei servizi messi in campo saranno sufficienti a coprire le necessità del turismo nella riviera di Ponente”, spiega Toti.

