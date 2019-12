200 persone alla cena natalizia dell’U.S. Dolceacqua Asd

Dolceacqua. La dirigenza, lo staff tecnico dell’U.S. Dolceacqua ASD (affiliata Genoa Soccer Accademy) e circa 200 persone fra giovani calciatori e familiari, si sono ritrovati domenica 22 dicembre presso l’hotel ristorante “Lago Bin” di Rocchetta Nervina per la consueta cena natalizia.

Una serata in amicizia e in pieno spirito sportivo, accompagnata da un ottimo menu e buona musica. A fine serata, il presidente Pasqualino Riccetti, ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico, punto di partenza indispensabile per riprendere a pieno titolo la seconda parte della stagione calcistica.

