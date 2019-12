Eccellenza femminile: Vado vittorioso sul Rupinaro per 2 a 1

Vado Ligure. Dopo la vittoria infrasettimanale sull’Olimpic, arrivano altri tre punti importanti per le ragazze del Vado che, al Dagnino, sconfiggono il Rupinaro per 2-1.

Al 41° del primo tempo Valentina Danese sblocca la partita e permette così alle rossoblù di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa il Rupinaro cerca il gol del pareggio, mentre il Vado si difende e prova a raddoppiare. Al 28° Ymeri, su calcio di punizione, coglie la traversa. Per il 2-0 bisogna così attendere fino al 36° quando Raineri riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia trovando la via del gol. Nonostante le due reti al passivo, le chiavaresi continuano a lottare e al 42° accorciano le distanze fissando il risultato sul definitivo 2-1.

