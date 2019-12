Gli auguri di Sturaro ai ragazzi dell’Ospedaletti Calcio: «Non perdete mai la voglia di lavorare e di migliorarvi»

Ospedaletti. Il calciatore del Genoa Stefano Sturaro con un video messaggio fa gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i ragazzi dell’Ospedaletti Calcio.

«Volevo augurare un felice Natale e un anno 2020 ricco di soddisfazioni e di felicità – dichiara Stefano Sturaro ai suoi orange – Vi abbraccio come sempre. Non perdete mai la voglia di lavorare e di migliorarvi, vi potete togliere delle belle soddisfazioni. Siamo con voi per farvi crescere e per farvi migliorare. Forza orange!».

