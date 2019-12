I volontari di Sant’Egidio organizzano il pranzo di Natale alla casa di reclusione di Sanremo

Sanremo. Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando i tradizionali pranzi di Natale per accogliere senza dimora, anziani soli, famiglie delle periferie, immigrati, carcerati, disabili.

I volontari di Sant’Egidio organizzeranno pranzi e feste anche per i detenuti delle case circondariali di Marassi e Pontedecimo, per quelli della casa di reclusione di Sanremo e, in Liguria, anche ad Andora, Chiavari, Rapallo, Savona.

