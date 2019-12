Il monegasco Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari sino al 2024

Monaco. Bellissimo regalo di Natale per Charles Leclerc: sarà un pilota della Ferrari sino al 2024.

Lo annuncia il monegasco su Twitter: «Estremamente felice di annunciare che starò con la scuderia Ferrari per più di 5 anni. Sono così grato di guidare per un team del genere. Ho imparato così tanto durante questo primo anno con il team ed è un ottimo punto di partenza per costruire una forte relazione per gli anni a venire».

