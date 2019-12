Il Ventimiglia Calcio pareggia in casa con la Sestrese

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio pareggia in casa (0-0) con la Sestrese e chiude il girone di andata al settimo posto, a 21 punti e a tre dalla zona play-off. Anche il recente tour de force con le prime tre in classifica (Taggia, Varazze e appunto Sestrese) termina non male: 5 punti su 9 disponibili.

I granata non hanno brillato contro la squadra genovese, avevano ancora nelle gambe le fatiche dell’impresa infrasettimanale con il Varazze. E, fatto non secondario, mancava (infortunato) Michael Ventre, il giocatore che spesso “illumina” le manovre dell’attacco.

