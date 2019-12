Pallacanestro Alassio, festa di Natale con una grandissima partecipazione

Alassio. Dieci ore di festa tra i gruppi del mattino e quelli del pomeriggio, questo è il tempo che ha dedicato la Pallacanestro Alassio a tutti i suoi associati per augurarsi “buone feste”. Tutta la giornata ha ben ripagato lo sforzo organizzativo sia per i numeri che per l’entusiasmo dei duecento partecipanti che hanno colto l’occasione per giocare, fare le gare, divertirsi e scambiarsi gli auguri.

Con l’intento di far giocare tutti il mattino è stato dedicato ai più piccoli: dalle 9,30 alle 11 sono scesi in campo i nati tra il 2011 e il 2015 e dalle 11 alle 12,30 è stato il turno dei nati nel 2009 e 2010. A metà mattinata è anche arrivato Babbo Natale che ha distribuito regali e ha assistito alle gare dove i vincitori sono stati premiati con coppe e gadget. Il rinfresco e lo scambio di auguri tra i più piccoli hanno concluso la bella mattinata.

