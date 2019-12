Prima Categoria: i due scontri di alta classifica terminano in parità

Borghetto Santo Spirito. Dopo sette vittorie consecutive, il Pontelungo ha rallentato. Gli albenganesi, sul campo del Riva, sono stati fermati sullo 0 a 0 dalla Baia Alassio, quarta forza del campionato. Le due squadre hanno confermato di avere nella difesa il reparto migliore e non sono riuscite a superarsi; per i granata è il primo pareggio stagionale, per la formazione di mister Pietro Iurilli il terzo.

In seconda posizione si conferma lo Speranza, ad un solo punto dalla vetta ma con una partita giocata in più rispetto alla capolista. I savonesi hanno pareggiato 1 a 1 lo scontro d’alta quota sul terreno dell’Aurora Calcio, terza forza del girone. I cairesi sono passati in vantaggio per primi con Bonifacino; la squadra allenata da Pierpaolo Calcagno ha risposto grazie ad un autogol di Di Noto.

