Ventimiglia Calcio, la juniores travolge Speranza

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia travolge la Speranza (6-0) e conferma il primo posto in classifica, anche se la Veloce non molla la presa: vincendo col Taggia i savonesi continuano a tallonare ad un punto i granata. Ma la lotta per il primato sembra ormai un affare tra le prime due della classe.

Davvero senza storia la partita con la Speranza. Il Ventimiglia, dopo il primo gol a quarto d’ora, ha preso in mano le redini del gioco segnando a scadenza regolare sino alla fine dell’incontro. Da segnalare le doppiette di Sparma e Verbicaro, il ritorno al gol di Currò e Uberti.

... » Leggi tutto