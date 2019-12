A Carcare Babbo Natale ha portato il “Gentilino”, il nuovo biscotto con il sorriso

Carcare. La notte di Natale ha visto la nascita di un dolce che ha il gusto di una fragrante novità per i carcaresi. Si tratta del “Gentilino“, il biscotto con il sorriso, prodotto dallo chef executive Sandro Usai e dagli allievi di Valbormida Formazione su proposta della Pro loco, che proprio quest’anno ha festeggiato vent’anni di attività. Ecco il motivo per il quale, in accordo con l’Amministrazione comunale, il nuovo dolce è stato distribuito alle famiglie presenti alla Messa di mezzanotte per un assaggio esclusivo, ma a gennaio verrà fatto conoscere, in primo luogo, alle panetterie e alle pasticcerie di Carcare.

