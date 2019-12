Cimenti invernali: ecco tutti gli appuntamenti savonesi con l’ultima (e la prima) “ciumba” dell’anno

Provincia. Un tuffo nel mare invernale proprio come lo si farebbe nel bel mezzo della stagione estiva, senza protezioni, ma indossando semplicemente un costume da bagno. È questo il senso del cimento invernale, tradizionale evento di fine anno e inizio anno nuovo. Per partecipare alla “ciumba”, in particolare, non è richiesta una particolare preparazione fisica. Non essendo indicata un’età ottimale, infatti, tutti (potenzialmente) lo possono fare: dai bambini agli adulti. Unica accortezza da considerare è quella di essere in uno stato generale di buona salute.

Quest’anno, tra conferme e sorprese nei vari paesi della riviera, in provincia di Savona sono già tantissimi i temerari pronti a sfidare le fresche acque del mar ligure per salutare l’arrivo del 2020. Il maltempo e le mareggiate delle scorse settimane, tuttavia, hanno costretto alcuni comuni a rimandare il cimento (in alcuni casi anche ad annullare la manifestazione).

