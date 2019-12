Diano Marina, tutto pronto per accogliere i turisti di fine anno. Weitzenmiller: «Aspettiamo il tutto esaurito invernale»

Diano Marina è pronta ad accogliere i turisti di fine anno con una serie di iniziative organizzate dalla Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Si cerca sempre di rendere la città più piacevole – spiega Franca Weitzenmiller, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia del Golfo Dianese – aspettiamo il tutto esaurito invernale dopo il 27. Con le manifestazioni in calendario si è cercato di invogliare le persone a venire in Riviera, a fare shopping e a garantire loro un soggiorno piacevole e accogliente. Ricordo inoltre che la domenica a Diano i parcheggi sono gratuiti.

