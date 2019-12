Imperia, “Il cuore in campo!” una festa di sport e solidarietà nel ricordo di Luciano Calzia

Imperia. Una festa di sport e solidarietà oggi pomeriggio al campo “Salvo” di Piani dove è andato in scena il torneo di calcio “Il Cuore in Campo! – IV° Torneo Luciano Calzia” , dedicato alla memoria del giovane imperiese impegnato nel modo del volontariato e prematuramente scomparso.

Al Borgo d’Oneglia non è riuscita l’impresa di difendere il titolo andato all’ “Inter Club 22 maggio” che in finale ha battuto per 1-0 la formazione degli “Amici di Lucio“ grazie a una rete di Roberto D’Anca.

