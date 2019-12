San Bartolomeo al Mare, cresce la curiosità per “U Presepiu in te l’aigua”

Cresce la curiosità a San Bartolomeo al Mare, in attesa della rappresentazione “U Presepiu in te l’aigua” che sabato verrà realizzata in mare dall’Asd Topkayak: «Sarà un presepe un po’ insolito, senz’altro una sorpresa – spiegano gli organizzatori -. Partiremo con il gruppo dei ragazzi della scuola kayak che scenderanno in acqua dalla sede presso il Circolo Nautico.

La presentazione e il racconto con musica verranno eseguiti a partire da Piazza Torre Santa Maria. Si tratta delle prima edizione di questo evento, del quale ci occupiamo interamente e con il solo aiuto di volontari (speaker, costumisti, videomaker, fotografo) che credono in questo progetto. Tutti i costumi sono stati fatti a mano, con materiali interamente recuperati dai genitori dei bimbi e dagli amici di Asd Topkayak».

