Caos viabilità in Liguria, Autostrade: “Sui pedaggi gratis si deciderà caso per caso”

Regione. La società Autostrade apre alla possibilità di rendere gratuite alcune tratte in Liguria, ma si deciderà di volta in volta sulla base delle criticità che emergeranno. È il senso di una nota diffusa da Roma dopo la terza giornata infernale sul nodo di Genova, con code lunghissime (fino a 18 chilometri in A26) a causa dei cantieri aperti in massa proprio in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica.

Il consiglio di amministrazione, si legge nel comunicato, “ha autorizzato l’amministratore delegato ad attivare tutte le opportune azioni e interventi a favore degli utenti nel caso in cui le attuali cantierizzazioni presenti sulle tratte liguri generino un impatto particolarmente rilevante e prolungato sulle condizioni di traffico. Particolare attenzione sarà rivolta alle tratte cittadine ad alta densità di circolazione e che non presentano alternative viabilistiche”.

