«Fatti e non parole», l’amministrazione Scullino affida lavori per tre scuole grazie a contributi MISE

Ventimiglia. Sono stati affidati i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione antincendio delle strutture e impianti dell’edificio scolastico di via Vittorio Veneto e degli asili nido comunali “L’Aquilone” e “Il Girasole” per un totale di oltre 138mila euro.

I lavori di adeguamento delle strutture ed impianti dell’edificio scolastico di via Veneto, ospitante una scuola dell’infanzia e una scuola primaria sono stati aggiudicati all’impresa Marino di Sanremo che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 17.75 per cento sull’importo a base d’asta, a fronte di un corrispettivo per un importo totale di 51.468,77 euro.

