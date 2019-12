Arnasco. La sua gattina è fuggita da Arnasco, in frazione Menosio, forse per cercare di ritornare nella precedente abitazione di Erli, e ora il proprietario, disperato, ha deciso di lanciare un appello per ritrovarla.

Si tratta di una gattina di colore nero e bianco (in foto). Ha un carattere “selvatico” e difficilmente si lascia avvicinare dagli estranei.

... » Leggi tutto