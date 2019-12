Natale infernale sulle autostrade liguri, si alza la protesta: “Tutte gratis, subito”

Liguria. Santo Stefano da dimenticare quello per l’A10, dove, a causa di lavori in corso con conseguente restringimento di carreggiata, per tutto il giorno si sono verificate code di svariati chilometri tra Pra’ e Arenzano.

Un tratto che solitamente di percorre in pochi minuti, per molti è stato un vero e proprio stillicidio, con “ritardi” sulla percorrenza di oltre un’ora. Un 26 dicembre che segue un Natale dove sono stati migliaia i genovesi “intrappolati” sulle autostrade della città: una due giorni infernale, quindi, per la viabilità, e che purtroppo sono il preludio a una dozzina di giorni di vero calvario.

