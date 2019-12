Vado Ligure. Quinto successo in undici partita giocate nel campionato Under 18 Eccellenza; undicesima vittoria in tredici gare tra gli Under 16 Eccellenza: vediamo come sono andati i due ultimi incontri giocati dalla Pallacanestro Vado.

Under 18 Eccellenza: un bel successo nell’ultimo impegno dell’anno

