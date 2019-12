Pista ciclabile, restyling di piazza Dante, villa Grock e nuovo parco: il sindaco Scajola proietta Imperia nel futuro

Imperia. Una lunga conferenza stampa di fine anno, dove tracciare il bilancio di quanto fatto nel corso del 2019 e anticipare quello che succederà nel 2020. L’ha tenuta stamane il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che ha dopo essersi trovato a dover gestire, a inizio mandato, criticità legate alla raccolta differenziata e soprattutto al rischio di dissesto economico del Comune di Imperia, ha dato il via a un progetto di rinnovo della sua città, proiettandola nel futuro.

Cantieri e opere pubbliche. «Negli ultimi tre mesi abbiamo messo in cantiere in opere pubbliche 12milioni di euro – ha annunciato il sindaco Claudio Scajola – Per molti lavori consegnati è già stato aperto il cantiere». Tra le opere terminate, molte non si vedono ma sono importanti: come le fognature e il rinnovo di impianti elettrici e centraline nelle stazioni di sollevamento presenti lungo il litorale. «Sono cose che non fanno effetto e che costano molto – ha specificato Scajola -. Le persone si accorgono che avere l’acqua è importante quando l’acqua non c’è. Abbiamo pensato che fosse prioritario agire su strutture che non si vedono, ma che sono fondamentali: acqua e fogne».

