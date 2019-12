Sanremo, diversi incidenti nelle festività natalizie: polizia locale in azione

Sanremo. Nell’ultimo periodo sono state molteplici le attività messe in atto dal personale del corpo di polizia locale per perseguire gravi reati in materia di circolazione stradale.

Nella notte di sabato 15 dicembre un’auto con targa straniera ha causato un incidente stradale a seguito del quale un diciottenne sanremese è stato sbalzato dal suo motociclo e ha riportato una grave frattura della gamba. Il conducente e i passeggeri dell’auto si sono dati alla fuga, abbandonando l’auto sul luogo dell’incidente. Gli agenti dell’unità di polizia giudiziaria stanno proseguendo le indagini per deferire all’autorità giudiziaria i fuggitivi, che sono già stati identificati. Il reato del quale si sono resi responsabili infatti, lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente, è severamente punito dal codice penale a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2016.

... » Leggi tutto