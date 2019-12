Tutto pronto a Savona per la rievocazione storica dell’incarcerazione di Pio VII

Savona. Sarà organizzata dall’associazione A- Storia la rievocazione dell’incarcerazione di Papa Pio VII, al secolo Barnabà Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, fatto arrestare da Napoleone nel 1809, e successivamente tradotto a Savona.

Il corteo partendo dall’Oratorio del Cristo Risorto, ubicato in via Pia, domattina (28 dicembre), alle 11 circa, passerrà dalla Pinacoteca, transitando per Piazza Chabrol, via Aonzo, per giungere alla Cappella Sistina.

... » Leggi tutto