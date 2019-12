Alassio, gestore di un bar blocca i lavori sulla spiaggia. Furia Melgrati: “Chi c***o ce lo fa fare?”

Alassio. “A volte mi chiedo chi ce lo fa fare, specialmente dopo quanto è successo stamattina. E tutto è fatto e pensato per il bene comune…”. E’ amareggiato Marco Melgrati, sindaco di Alassio attualmente sospeso per via della legge Severino dopo la condanna nell’ambito del processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Tutto nasce dal fatto che questa mattina il proprietario di un bar sulla passeggiata, a colpi di telefonate, è riuscito a bloccare i lavori di rimozione dei sassi dall’arenile.

“Dopo le mareggiate ripetute che hanno colpito la nostra città – spiega Melgrati – il Comune ha dato incarico a un ruspista di togliere i sassi portati dal mare e riversarli oltre la battigia per ricostituire il fondo della sabbia, che con l’alta pressione e le condizioni meteomarine favorevoli sta ritornando (vedasi il castelletto di questa mattina nella zona do borgo Coscia) e soprattutto allungare l’arenile nella zona centrale della città, in attesa del grande spettacolo di capodanno”.

