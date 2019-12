Albenga, Ciangherotti: “Il 2019 anno horribilis, e temo per il 2020”

IL 2019 ANNO BELLISSIMO? NO, ANNO HORRIBILIS (E TEMO PER IL 2020)

Il premier double face Conte lo aveva detto un anno fa: ‘Il 2019 sarà un anno bellissimo’, guidando un governo grillinoleghista, e non c’è dubbio che per lui, guidando oggi un governo grillinopiddinorenzino, sia stato un anno bellissimo. Un po’ meno, credo sia sotto gli occhi di tutti, per gli italiani che si trovano a dover affrontare un altro anno di tasse e tagli.

