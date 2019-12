Albisola, festa di Natale per i maestri del Presepe degli Abissi

Albisola Superiore. Si é riunita l’associazione senza scopo di lucro “Presepe degli Abissi Albisola” per festeggiare un bellissimo traguardo, seppur intermedio ma molto stimolante. Infatti l’8 dicembre sono state immerse le statue, scala 1:1 della sacra famiglia del Presepe degli Abissi, tra le due Albisole, a 200 metri dalla riva.

Oltre al San Giuseppe, creato a quattro mani dai Maestri Ylli Plaka e Ivan Cuvato, é stata posizionata la bellissima madonna realizzata dalla ceramista Laura Romano (modellata presso il suo laboratorio di ceramica creativa di piazza Martiri, a Savona, con l’aiuto di quasi 20 ceramiste sue allieve e cotta nel laboratorio Joeliz) e il Bambinello creato dalle sapienti mani del ceramista Rossello. Le opere sono state realizzate in terra semirefrattaria di grande qualità, fornita dal produttore di argilla più apprezzato in Italia per la produzione di argilla: Cecchetto di Nove, in provincia di Vicenza.

... » Leggi tutto