Botti di fine anno, il vademecum di Enpa per proteggere i propri animali

Savona. “Sempre più comuni della provincia, ed italiani, proibiscono petardi e fuochi artificiali rumorosi di fine d’anno; la Protezione Animali savonese, promotrice da molti anni dei divieti, perché disturbano le persone malate e terrorizzano animali domestici e selvatici con conseguenze spesso mortali, ringrazia i sindaci che ne hanno deliberato il divieto”. Inizia così una nota di Enpa che ha come obiettivo sensibilizzare contro l’utilizzo dei tradizionali “botti” di fine anno.

“In ancora troppi comuni – denunciano gli animalisti – si terranno invece fuochi artificiali tradizionali la sera di San Silvestro (ed a Capodanno) ed Enpa pubblica un decalogo per affrontare l’emergenza al meglio; ma suggerisce fondamentalmente di trascorrere la serata con loro e, se possibile, portarseli assieme al veglione, in modo da poterli tranquillizzare quando scoppieranno i botti ed i fuochi di fine d’anno”. Nel caso non sia possibile, spiegano, meglio “tenerli ben chiusi e sotto controllo (soprattutto i gatti di casa abituati alla passeggiata giornaliera), lasciandoli in compagnia di un indumento o un oggetto che riporti l’odore o il ricordo dell’amato proprietario e, per minimizzare l’impatto dei botti, accendere radio o tivù; nei casi più gravi consultarsi col veterinario di fiducia”.

