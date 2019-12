Cairo, la sospensione della seconda automedica per la Val Bormida infiamma il consiglio comunale

Cairo Montenotte. “Dal mercoledì alla domenica, dallo scorso settembre, non è presente un anestesista all’ospedale di Cairo. In caso di maltempo e di forti disagi come si sono verificati a novembre, e non solo, con la chiusura delle strade e l’isolamento della Val Bormida, i servizi sanitari per i cittadini del nostro comprensorio sono a rischio. Soprattutto in assenza della seconda automedica aggiuntiva, che è stata assegnata solo nei giorni più critici”. Così il gruppo consigliare “Cairo Democratica” ha introdotto l’interrogazione in Consiglio comunale, che, alla fine del dibattito, è stata votata all’unanimità.

“L’Asl 2 ha ritenuto opportuno sospendere il servizio del 118 e il motivo dovrebbe essere illustrato nell’ambito del Distretto, visto che soltanto gli addetti ai lavori possono spiegare in che modo si pensa di gestire, in futuro, eventuali emergenze”, risponde il sindaco Paolo Lambertini, che si impegna a convocare l’incontro con i tecnici dell’azienda sanitaria e i sindaci della Val Bormida.

