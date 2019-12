Caos strade, Paita: “Toti perde tempo, lavori”. Vazio: “Sua giunta è sintesi disastro”. Toti: “Polemizzano su pelle dei liguri”

Liguria. Mentre le infrastrutture liguri colano a picco, il dibattito politico divampa. Questa mattina duro “botta e risposta” tra Raffaella Paita, Franco Vazio e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Il governo pensa di prendere atto che in Liguria c’è una emergenza nazionale? – ha scritto Paita, ex avversaria proprio di Toti e oggi capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera – Abbiamo diritto ad un presidente di Regione che anziché passare il suo tempo a fare agenzie inizi a fare il suo lavoro di programmazione e controllo? A causa dell’ennesima emergenza la Liguria è una interminabile coda. Il necessario adeguamento delle barriere fonoassorbenti sta avvenendo senza alcuna gestione e programmazione. Ora è indispensabile l’immediata gratuita dei pedaggi visto il disagio provocato ai liguri e ai turisti”.

