Ceriale, raccolta natalizia per le Guardie Ambientali d’Italia

Ceriale. “I volontari della neonata Organizzazione di Volontariato GADIT – Guardie Ambientali D’ITalia® – Coordinamento provinciale di Savona ringraziano la direzione e lo staff di Tigotà di Ceriale e la sua clientela per l’importante contributo donato all’associazione in occasione delle festività natalizie”. Per il primo anno infatti i Volontari GADIT hanno confezionato i pacchi natalizi in cambio di un’offerta libera.

L’attività si è svolta dall’1 al 24 dicembre e per tutti i giorni, raggiungendo un importante risultato in termine di raccolta fondi, che verranno impiegati per l’acquisto di nuove attrezzature che serviranno per il migliore intervento dei volontari.

