Cimento da record a Loano: in 247 per il tradizionale tuffo di fine anno

Loano. Numeri da record per la 33° edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Ati Sla (Spiagge Libere Attrezzate), il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.

Questa mattina ben 247 temerari provenienti da tutto il nord Italia si sono ritrovati ai Bagni Solemare e ai Bagni Medusa per il tradizionale tuffo di fine anno. Un caldo sole quasi primaverile e la temperatura dell’acqua di 14 gradi (quella dell’aria era di 14 gradi) hanno creato le condizioni ideali per un’edizione senza precedenti per numero di cimentisti e quantità di pubblico in spiaggia e sulla passeggiata.

