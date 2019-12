Controlli della polizia locale ad Albenga, Loano e Finale: multe per fuochi non a norma e saldi “anticipati”

Finale/Loano/Albenga. Sono scattati questa mattina una serie di controlli da parte degli agenti delle polizie locali di Finale Ligure, Loano e Albenga nei negozi dei tre Comuni. Un servizio “a tutela del consumatore” per rilevare eventuali irregolarità.

Squadre miste dei tre Comandi hanno passato al setaccio questa mattina gli esercizi commerciali di Loano e Finale, elevando alcune sanzioni per vendita di fuochi pirotecnici non conformi. Nel pomeriggio, invece, i controlli si sono spostati su Albenga dove alcuni negozi sono stati multati invece per irregolarità di tipo commerciale (come prezzi non esposti in vetrina o sconti praticati “in anticipo” rispetto all’inizio previsto dei saldi”.

... » Leggi tutto