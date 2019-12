Finale, “Le Persone al Centro”: “Sulle aree ex Ferrovie vogliamo il miglior risultato al minor costo”

Finale Ligure. “Sulle aree delle ex Ferrovie il sindaco riduce a ‘questioni di forma e tecnicismi’ le osservazioni di una parte della minoranza, omettendo di sottolineare come esse mirassero ad ottenere un rinvio per un opportuno approfondimento”. Lo denuncia il gruppo “Le Persone al Centro”, rappresentato in Comune dai consiglieri Massimo Gualberti e Camilla Fasciolo, che sul tema dell’acquisizione delle aree ex ferroviarie ha diffuso oggi quello che ha definito un “approfondimento necessario”.

“La significativa somma (500 mila euro) – recita la nota del gruppo – con cui il Comune di Finale Ligure dovrebbe accogliere il regalo natalizio delle Ferrovie, pare ricomprendere la galleria tra Finalmarina/Finalpia e la galleria Costastelli, situata subito dopo l’abitato di Varigotti. La prima, inaccessibile dal lato di via Castelli, è stata inglobata nel nuovo tracciato ferroviario ed è quindi completamente inutilizzabile, sempre non si voglia avere un incontro ravvicinato con un treno in corsa. La seconda è crollata il 10 aprile 1977 e proprio in ragione del crollo venne addirittura anticipata l’apertura del nuovo tracciato, inizialmente con locomotive a trazione diesel. Vale davvero la pena acquisirle al patrimonio comunale?”.

