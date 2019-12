Il mercato ad Albissola, il teatro ragazzi a Borgio e il “Loano Solidale Show”: un botto di eventi nella domenica in provincia

Provincia. Secondo il politologo Ilvo Diamanti “le ricorrenze servono a commemorare o rinnovare, sono occasioni di memoria e speranza, per tornare indietro con la mente o proiettarci in avanti”. Sagge parole di cui ci ricorderemo a Capodanno, un giorno che non è affatto uguale agli altri e che celebreremo con tutti gli onori del caso ma non prima di aver onorato a dovere l’ultima domenica dell’Anno Domini 2019 con gli IVG Eventi.

In queste 24 ore di riposo non possiamo saltare i numerosi e pregevoli mercatini in cui fare “piazza pulita” delle occasioni uniche di acquisto a cielo aperto. Ad Albissola Marina va “in scena” la “prima” de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, speciale appuntamento con l’eccellenza dell’originale mercato di qualità. Arrafferemo i prodotti più invitanti e gustosi anche a Pietra Ligure grazie al Mercato Riviera delle Palme, variopinta festa di colori organizzata dai migliori operatori del settore.

... » Leggi tutto