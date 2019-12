Rete viaria ligure al collasso, Confagricoltura Liguria: «Piano infrastrutturale non più procrastinabile»

Genova. «Trenta chilometri ininterrotti di coda tra il bivio A26 – A10 e Savona. Oltre tre ore per percorrere la tratta. Isoradio, servizio di pubblica utilità della Rai, che invita i viaggiatori a ’non mettersi in viaggio sulla A10 se non strettamente necessario’, manco fosse in atto una fitta nevicata».

«Questo – sottolinea Confagricoltura Liguria in una durissima nota – è il solo ‘bilancio’ del sabato che precede il Capodanno. Ma è così da Natale – prosegue Confagricoltura Liguria – e tutto ciò e allucinante ed inaccettabile stante il periodo feriale, cruciale per il comparto produttivo ormai principale per la Liguria: il turismo!».

