Santa Corona, De Vincenzi saluta il primario Lanza: “Grande professionista e grande uomo”

Pietra Ligure. “Un grande professionista e un grande uomo che ha contribuito, continuando nel migliore dei modi la scuola del prof. Spotorno e del prof. Ameri, a fare del nosocomio pietrese quell’eccellenza nel campo dell’ortopedia riconosciuta da tutti, mantenendone sempre alto il nome come in occasione dell’intervento a Robert Kubica, quando tutti gli occhi erano puntati sul nostro ospedale e l’eccellenza del Santa Corona ha fatto il giro del mondo”. Con queste parole il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, saluta Francesco Lanza, 63 anni, primario di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che il 20 dicembre scorso dopo una lunga carriera è andato in pensione.

“Lascerà certamente un vuoto ma anche un ottimo ricordo professionale e umano e preziosi insegnamenti – scrive il primo cittadino pietrese – Al dottor Lanza buona pensione e al dott. Federici, che prenderà il suo posto alla guida del reparto di ortopedia, buon lavoro”.

